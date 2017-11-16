МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Инициированное хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team формирует один из векторов вероятной избирательной кампании президента РФ Владимира Путина, ставка сделана на деполитизацию движения поддержки, но многое будет зависеть от его состава и принципов организации, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Как показал проведенный ВЦИОМ опрос, широко известным предложение Овечкина о создании "Команды Путина" пока не стало: 17% респондентов сказали, что слышали об этой инициативе. Однако сама идея создания такого общественного движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку 68% россиян, 22% остались равнодушны к ней, а 6% отнеслись скептически.

"Движение Putin Team формирует один из векторов вероятной избирательной кампании Владимира Путина. Очевидно, что ставка сделана на деполитизацию движения поддержки. Население устает от политики, "политической борьбы", от лозунгов и правых, и левых. В этой связи неполитическое движение способно усилить мобилизацию сторонников действующего главы государства", — сказал Мамонов, комментируя результаты опроса.

Создание движения – это первый шаг, самое интересное, по словам эксперта, будет впереди.

"Многое будет зависеть от лиц движения и принципов его организации: чем больше чиновников в его составе, чем больше бюрократизма и красивых слов, тем меньше шансов у этого движения состояться и стать важным элементом избирательной кампании. Первые шаги можно назвать успешными, впрочем, как и само название", — полагает социолог.

Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В минувшую субботу на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.