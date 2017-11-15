Касьянов признал, что коалиция демократов к выборам-2018 не складывается

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов, ранее предлагавший телеведущей Ксении Собчак выступить единым фронтом на выборах-2018, признал, что коалиция демократов не складывается.

В среду Собчак объявила, что пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру.

"Призыв ПАРНАС объединить усилия на выборах и Алексеем Навальным, и Григорием Явлинским проигнорирован. Инициированная нами коалиционная конструкция участия демократов в предстоящих выборах на этот раз не складывается. В связи с этим рассмотрение просьбы Ксении Собчак о её выдвижении ПАРНАС прекращено", — приводит пресс-служба партии заявление Касьянова.

Ранее Касьянов сообщил, что ПАРНАС выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента России. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Явлинского и Навального, который, как отмечал ЦИК РФ, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается. Официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова в связи с этим отмечала, что Собчак готова обсудить взаимодействие на грядущих выборах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.