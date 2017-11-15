Путин передал Саргсяну спасенную акварель Врубеля

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал армянскому коллеге Сержу Саргсяну похищенную в 1995 году, а затем найденную и отреставрированную акварель Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон".

Главы государств посетили Третьяковскую галерею после официальных переговоров.

Путин вернул армянскому народу акварель Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон" pic.twitter.com/ibGArsQt8p — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 ноября 2017 г.

Акварель "Ангел с душой Тамары и Демон" входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова "Демон". Эта работа входила в коллекцию профессора Абрамяна, на ее основе был основан Музей русского искусства в Ереване, который стали называть "маленькой Третьяковкой".

В 1995 году картина была похищена из музея, и более 20 лет о ней ничего не было известно. За это время рисунок подвергся значительному разрушению. Правоохранительные органы нашли работу художника и передали ее в Третьяковскую галерею для реставрации, где специалисты собрали рисунок буквально по крупицам.