Собчак выдвинется на выборы президента от партии "Гражданская инициатива"

19:2115.11.2017
(обновлено: 19:49 15.11.2017)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.
Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил о переговорах с Собчак о возможности выдвижения телеведущей на выборах-2018 от партии "Гражданская инициатива", которую он возглавляет.
"Ксения Собчак и Андрей Нечаев договорились о создании предвыборной коалиции", — сказала Чудинова.
Собчак отметила, что консультации с "Гражданской инициативой" начались месяц назад. "Мы встречались с разными партиями демократического толка, несколько дней назад призвали к объединению. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии "Гражданская инициатива", если съезд утвердит мою кандидатуру", — приведены слова телеведущей на ее сайте.
Собчак отмечает, что идеология и ценности "Гражданской инициативы" соответствуют ее представлениям о будущем народов России, свободе, правах человека. "Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить", — добавила она.
На сайте также приводятся слова Нечаева, который присоединился к призыву создать объединение и привлечь к этой кампании другие демократические партии. "У нас есть готовность вместе работать, в частности, помочь с созданием социально-экономической части программы", — сказал он.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.