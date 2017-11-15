Собчак выдвинется на выборы президента от партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил о переговорах с Собчак о возможности выдвижения телеведущей на выборах-2018 от партии "Гражданская инициатива", которую он возглавляет.

"Ксения Собчак и Андрей Нечаев договорились о создании предвыборной коалиции", — сказала Чудинова.

Собчак отметила, что консультации с "Гражданской инициативой" начались месяц назад. "Мы встречались с разными партиями демократического толка, несколько дней назад призвали к объединению. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии "Гражданская инициатива", если съезд утвердит мою кандидатуру", — приведены слова телеведущей на ее сайте.

Собчак отмечает, что идеология и ценности "Гражданской инициативы" соответствуют ее представлениям о будущем народов России, свободе, правах человека. "Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить", — добавила она.

На сайте также приводятся слова Нечаева, который присоединился к призыву создать объединение и привлечь к этой кампании другие демократические партии. "У нас есть готовность вместе работать, в частности, помочь с созданием социально-экономической части программы", — сказал он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.