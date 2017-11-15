МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Принятие закона о СМИ-иноагентах — вынужденное, но правильное решение, это следствие информационной войны, которая была развязана не Россией, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев, подчеркнув, что это его личное мнение как журналиста.

Госдума в среду приняла во втором чтении поправки, согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

"Мое личное отношение — не как секретаря Общественной палаты, а как журналиста: если бы не было информационной войны, это было бы не нужно. Это, конечно, следствие той войны, которую не мы развязали. И если помнить об этом, ну да — наверное, это решение вынужденное, но правильное", — сказал Фадеев журналистам.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. За принятие таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.

Поправки вносились в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента. ГД приняла законопроект в среду и во втором, и в третьем чтении.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.