МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Принятие закона о СМИ-иноагентах — вынужденное, но правильное решение, это следствие информационной войны, которая была развязана не Россией, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев, подчеркнув, что это его личное мнение как журналиста.
Госдума в среду приняла во втором чтении поправки, согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.
"Мое личное отношение — не как секретаря Общественной палаты, а как журналиста: если бы не было информационной войны, это было бы не нужно. Это, конечно, следствие той войны, которую не мы развязали. И если помнить об этом, ну да — наверное, это решение вынужденное, но правильное", — сказал Фадеев журналистам.
Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. За принятие таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.
Поправки вносились в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента. ГД приняла законопроект в среду и во втором, и в третьем чтении.
В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.