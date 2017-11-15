Вынужденное решение: Госдума поддержала поправку о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла поправку, согласно которой СМИ могут признать иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть соответствующая маркировка, и нужен ли отдельный реестр таких иноагентов.

К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах.

"Жесткий ответ"

В Кремле заявили, что любые посягательства на свободу российских СМИ не останутся без жесткого ответа со стороны российского общества и власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также уточнил, что судить о реакции Путина на положения закона можно будет только после того, как документ представят на его подпись.

В свою очередь, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин заявил, что поправки о СМИ-иностранных агентах принимаются поспешно и плохо продуманы.

"Согласен с главой Совета по правам человека при президенте Михаилом Федотовым", — написал он в Twitter.

Сами парламентарии едины во мнении, что эти поправки были необходимы для защиты российских СМИ. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, это вынужденное решение, которое никак не повлияет на свободу слова в России.

"Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", — заявил он.

Депутат также отметил, что в ходе работы над поправками удалось найти консенсус между всеми фракциями Госдумы.

Как считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, законопроект о СМИ-иноагентах не означает смены отношения к свободе слова.

"Принятые рамочные поправки не означают смены отношения к взаимодействию к работе иностранных СМИ на территории России", — сказал он.

По его словам, речь идет об ответе на меры США в отношении российских изданий.

"Это является ключевой и главной причиной подобных действий. Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в подобном списке", — заключил он.

Кроме того, вице-спикер Игорь Лебедев отметил, что не стоит лишать СМИ, которые признают иноагентами, права назначать наблюдателей на выборах. По его словам, избирательный процесс в России должен быть максимально открытым.

В свою очередь, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев выразил надежду, что немецкие средства массовой информации не попадут под этот закон.

"Я очень надеюсь, что мы ссориться не будем", — сказал он.

Ранее Исаев заявил, что "Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN и "ряд других структур, которые активно работают на территории России", могут попасть под закон о СМИ — иностранных агентах.

Притеснение RT в США

В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября.

Закон об иностранных агентах (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно ему, иноагенты обязаны предоставлять информацию не только о своей деятельности, но и о доходах и расходах, а также о заключенных соглашениях. Информационные материалы должны сопровождаться упоминанием о том, что они распространяются иностранным агентом.

В Минюсте заявили, что американские граждане имеют право знать, кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны. В ведомстве также утверждают, что FARA не препятствует свободе слова и не запрещает распространение и публикацию каких-либо информационных материалов.

Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом. Она назвала требование Минюста дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. Москва пообещала подготовить ответ.

По ее словам, плашка иноагента — это своего рода клеймо. Ни один журналист не может чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом, отметила Симоньян.