В ЦИК считают необходимым досрочное голосование на ряде зарубежных участков

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Досрочное голосование на ряде зарубежных участков в ходе выборов президента РФ в 2018 году будет необходимо, особенно это касается участков, расположенных в часовом поясе западнее Москвы, считает член ЦИК России Валерий Крюков.

Член ЦИК России Василий Лихачев, в свою очередь, напомнил, что на прошлогодних думских выборах при голосовании за рубежом примерно в 40 странах применялось досрочное голосование; этот институт, по его словам, показал свою эффективность.

"Мы провели подсчет, я считаю, что, конечно, нужно", — сказал Крюков на заседании ЦИК в среду в ответ на вопрос коллеги о том, стоит ли организовать аналогичное досрочное голосование и в ходе предстоящих президентских выборов.

"Особенно для всех участковых избирательных комиссий (а их будет порядка 218), которые находятся на часовом поясе западнее московского часового пояса, потому что у остальных есть время, а некоторые не закончат голосование, а мы будем подводить итоги. Только досрочное голосование нам позволит охватить всех избирателей", — пояснил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.