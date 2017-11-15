РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Не СМИшно: зарубежные издания и телеканалы в России станут "иноагентами"

13:4515.11.2017
0890
© Depositphotos / macorЖурналисты за работойЖурналисты за работой
© Depositphotos / macor

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В среду, 15 ноября, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях важную поправку к ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Появилась новая формулировка — "иностранные СМИ". В течение недели закон поступит в Совет Федерации, а затем — на подпись к президенту. Таким образом, поправка может вступить в силу уже в ноябре. В чем суть нововведений — выяснило РИА Новости.

Если закон будет принят, зарубежная организация, распространяющая информацию на территории России и финансируемая из-за границы, может быть признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента. К ней применят нормы федерального закона о некоммерческих организациях (НКО) — иностранных агентах, пояснил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Определение "иностранные СМИ" — новое для российского законодательства, как и предусмотренные поправкой правила регулирования деятельности этих средств массовой информации на территории нашей страны. Какие именно издания, радио- или телеканалы подпадут под действие новой формулировки, в законопроекте не уточняется. Конкретное решение о присвоении статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка СМИ с подобным статусом и создадут ли отдельный реестр таких изданий.

Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Кремле прокомментировали поправку о СМИ-иноагентах

Ранее в качестве кандидатов в иноагенты называли "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN и DW (Deutsche Welle — "Немецкая волна". — Прим. ред.). Однако теоретически в их числе могут оказаться все доступные на территории России зарубежные телеканалы, включенные в пакеты цифрового, кабельного и спутникового телевидения, такие как французские France 24 и TV5 Mond, катарский Al Jazeera, британский BBC News, китайский CCTV и другие. Число иностранных СМИ в Рунете вообще не поддается учету.

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США

При этом парламентарии неоднократно подчеркивали, что действие поправки не распространится на российские СМИ, у которых в капитале есть доля иностранного участия.

К СМИ-"иноагентам" не будут выдвигать какие-то особые требования, но к ним будут применены ограничения, действующие сейчас в отношении некоммерческих организаций (НКО), которые зарегистрированы как иностранные агенты. Им придется особым образом маркировать свой контент, в том числе распространяемый в соцсетях. Каждые три месяца они обязаны отчитываться о получении и расходовании средств, поступивших изо всех источников, и раз полгода публиковать отчеты о своей деятельности. Ежегодно — проверка Минюста или прокуратуры, а в случае поступления жалоб на их деятельность — внеплановые проверки. Годовая финансовая отчетность иноагентов обязана проходить аудит, но не исключено, что СМИ от такой обязанности освободят.

Ситуация у ОВД Китай-город, куда доставлен Умар Джабраилов. 30 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Политолог: решение России по иностранным СМИ – ответ на "любезность" США

Нарушение или неисполнение этих требований грозит виновным административной либо уголовной ответственностью.

Как отмечает Левин, поправка стала вынужденной мерой в ответ на те ограничения, которые инициировали власти США в отношении российских RT и Sputnik. Вместе с тем парламентарий поясняет, что изменения в законодательстве не повлияют на работу иностранных журналистов, а "рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействия с иностранными средствами массовой информации на территории России".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис телеканала RT в Москве

"Поправка не будет использоваться для ограничения свободы слова и препятствования работы журналистов в России. Законопроект является исключительной мерой, вызванной использованием американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы со СМИ, составляющих конкуренцию для их крупнейших телеканалов на американском рынке", — заявил Левин. И подчеркнул: "Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в этом списке".

Напомним, что в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом в США до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября. Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как RT нужно было выбирать между регистрацией в качестве иноагента и уголовным делом. Она назвала требование Минюста дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. Москва пообещала подготовить ответные меры.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента разработать симметричный законодательный ответ на действия американского ведомства.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена