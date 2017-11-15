Не СМИшно: зарубежные издания и телеканалы в России станут "иноагентами"

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В среду, 15 ноября, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях важную поправку к ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Появилась новая формулировка — "иностранные СМИ". В течение недели закон поступит в Совет Федерации, а затем — на подпись к президенту. Таким образом, поправка может вступить в силу уже в ноябре. В чем суть нововведений — выяснило РИА Новости.

Если закон будет принят, зарубежная организация, распространяющая информацию на территории России и финансируемая из-за границы, может быть признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента. К ней применят нормы федерального закона о некоммерческих организациях (НКО) — иностранных агентах, пояснил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Определение "иностранные СМИ" — новое для российского законодательства, как и предусмотренные поправкой правила регулирования деятельности этих средств массовой информации на территории нашей страны. Какие именно издания, радио- или телеканалы подпадут под действие новой формулировки, в законопроекте не уточняется. Конкретное решение о присвоении статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка СМИ с подобным статусом и создадут ли отдельный реестр таких изданий.

Ранее в качестве кандидатов в иноагенты называли "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN и DW (Deutsche Welle — "Немецкая волна". — Прим. ред.). Однако теоретически в их числе могут оказаться все доступные на территории России зарубежные телеканалы, включенные в пакеты цифрового, кабельного и спутникового телевидения, такие как французские France 24 и TV5 Mond, катарский Al Jazeera, британский BBC News, китайский CCTV и другие. Число иностранных СМИ в Рунете вообще не поддается учету.

© AP Photo / David Goldman Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США © AP Photo / David Goldman Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США

При этом парламентарии неоднократно подчеркивали, что действие поправки не распространится на российские СМИ, у которых в капитале есть доля иностранного участия.

К СМИ-"иноагентам" не будут выдвигать какие-то особые требования, но к ним будут применены ограничения, действующие сейчас в отношении некоммерческих организаций (НКО), которые зарегистрированы как иностранные агенты. Им придется особым образом маркировать свой контент, в том числе распространяемый в соцсетях. Каждые три месяца они обязаны отчитываться о получении и расходовании средств, поступивших изо всех источников, и раз полгода публиковать отчеты о своей деятельности. Ежегодно — проверка Минюста или прокуратуры, а в случае поступления жалоб на их деятельность — внеплановые проверки. Годовая финансовая отчетность иноагентов обязана проходить аудит, но не исключено, что СМИ от такой обязанности освободят.

Нарушение или неисполнение этих требований грозит виновным административной либо уголовной ответственностью.

Как отмечает Левин, поправка стала вынужденной мерой в ответ на те ограничения, которые инициировали власти США в отношении российских RT и Sputnik. Вместе с тем парламентарий поясняет, что изменения в законодательстве не повлияют на работу иностранных журналистов, а "рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействия с иностранными средствами массовой информации на территории России".

"Поправка не будет использоваться для ограничения свободы слова и препятствования работы журналистов в России. Законопроект является исключительной мерой, вызванной использованием американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы со СМИ, составляющих конкуренцию для их крупнейших телеканалов на американском рынке", — заявил Левин. И подчеркнул: "Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в этом списке".

Напомним, что в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом в США до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября. Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как RT нужно было выбирать между регистрацией в качестве иноагента и уголовным делом. Она назвала требование Минюста дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. Москва пообещала подготовить ответные меры.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента разработать симметричный законодательный ответ на действия американского ведомства.