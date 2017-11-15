Госдума приняла закон, который вводит статус СМИ-иностранного агента

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".
Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.
Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов был внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивают парламентарии. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.
"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — говорится в тексте принятого закона.
"Впервые в отечественной практике вводится возможность регистрации иностранных СМИ как "иностранного агента". Это новая конструкция для отечественного законодательства, но таким образом точно воспроизводятся действия американской стороны в отношении наших вещателей", — сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин при рассмотрении закона.
При этом на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.
Вынужденная мера
Парламентарии не раз подчеркивали, что принимаемый закон о СМИ-иностранных агентах является вынужденной мерой в ответ на действия властей США.
32.0%Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США
51.6%В этот список нужно внести все иностранные СМИ
8.6%Достаточно ужесточить правила аккредитации
7.8%Не вижу смысла ограничивать их деятельность
"Хочу выразить надежду, что применение этого закона будет единичным. И вижу нашу общую задачу сделать все возможное, чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные действия с нашей стороны больше никогда не потребовались", — сказал Левин.
Блокировка сайтов в нежелательных организаций
В принятом законе также содержится норма, предусматривающая внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций.
Кроме того, дополняется перечень случаев, при которых владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации: в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в интернете.