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Политика

Госдума приняла закон, который вводит статус СМИ-иностранного агента

Сюжет:
Регистрация RT в США как иностранного агента (17)
13:0915.11.2017
(обновлено: 13:58 15.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017Пленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В поправках по иноагентам не упоминаются конкретные СМИ, заявил Толстой
Как ранее сообщали депутаты, в среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов был внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивают парламентарии. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — говорится в тексте принятого закона.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян: дату регистрации RT иноагентом стоит сделать Днем свободы прессы
Согласно закону, решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, принимать Минюст РФ. Иностранные СМИ, признанные "иностранным агентом" в РФ, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом" и представлять отчетные документы.

"Впервые в отечественной практике вводится возможность регистрации иностранных СМИ как "иностранного агента". Это новая конструкция для отечественного законодательства, но таким образом точно воспроизводятся действия американской стороны в отношении наших вещателей", — сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин при рассмотрении закона.

При этом на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.

Вынужденная мера

Парламентарии не раз подчеркивали, что принимаемый закон о СМИ-иностранных агентах является вынужденной мерой в ответ на действия властей США.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами?
Результаты

  • 32.0%

    Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

  • 51.6%

    В этот список нужно внести все иностранные СМИ

  • 8.6%

    Достаточно ужесточить правила аккредитации

  • 7.8%

    Не вижу смысла ограничивать их деятельность
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"Это решение, которое мы принимаем, вынужденное, никто не хотел принимать такое решение среди нас, и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пленарного заседания ГД.

"Хочу выразить надежду, что применение этого закона будет единичным. И вижу нашу общую задачу сделать все возможное, чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные действия с нашей стороны больше никогда не потребовались", — сказал Левин.

Блокировка сайтов в нежелательных организаций

В принятом законе также содержится норма, предусматривающая внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций.

Руководитель Высшего Совета партии ЛДПР Игорь Лебедев. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лебедев призвал не лишать СМИ-иноаганетов права наблюдать за выборами
Предлагается статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Кроме того, дополняется перечень случаев, при которых владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации: в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в интернете.

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Политика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
Вот это другое дело, резкий, быстрый ответ. У меня сложилось впечатление что американцы специально накатили бочку на рт чтоб мы урезали их расходы на пропаганду.
13:26
15.11.2017
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