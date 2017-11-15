Госдума приняла закон, который вводит статус СМИ-иностранного агента

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".

Как ранее сообщали депутаты, в среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов был внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивают парламентарии. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — говорится в тексте принятого закона.

Согласно закону, решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, принимать Минюст РФ. Иностранные СМИ, признанные "иностранным агентом" в РФ, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом" и представлять отчетные документы.

"Впервые в отечественной практике вводится возможность регистрации иностранных СМИ как "иностранного агента". Это новая конструкция для отечественного законодательства, но таким образом точно воспроизводятся действия американской стороны в отношении наших вещателей", — сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин при рассмотрении закона.

При этом на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.

Вынужденная мера

Парламентарии не раз подчеркивали, что принимаемый закон о СМИ-иностранных агентах является вынужденной мерой в ответ на действия властей США.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами? Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

В этот список нужно внести все иностранные СМИ

Достаточно ужесточить правила аккредитации

Не вижу смысла ограничивать их деятельность Результаты 32.0% Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

51.6% В этот список нужно внести все иностранные СМИ

8.6% Достаточно ужесточить правила аккредитации

7.8% Не вижу смысла ограничивать их деятельность Все опросы Голосовать

"Это решение, которое мы принимаем, вынужденное, никто не хотел принимать такое решение среди нас, и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пленарного заседания ГД.

"Хочу выразить надежду, что применение этого закона будет единичным. И вижу нашу общую задачу сделать все возможное, чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные действия с нашей стороны больше никогда не потребовались", — сказал Левин.

Блокировка сайтов в нежелательных организаций

В принятом законе также содержится норма, предусматривающая внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций.

Предлагается статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Кроме того, дополняется перечень случаев, при которых владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации: в случае, если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в интернете.