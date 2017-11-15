МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 250 кандидатов в России за прошедшие 3,5 года не были допущены на выборы разного уровня из-за неистекшего с момента снятия или погашения судимости срока, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.
"За три с половиной года действия этой нормы закона от 2014 года около 250 кандидатов, указавших сведения о судимости, не были допущены на выборы разного уровня, так как на день голосования не прошло 10 (при тяжких) или 15 лет (при особо тяжких преступлениях) с момента снятия или погашения таких судимостей или имелись судебные решения по их экстремистской деятельности", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По её словам, среди этих кандидатов были представители всех парламентских и ряда крупных непарламентских партий.
Она уточнила, что среди этих граждан были и кандидаты, которые неоднократно избирались на выборные должности до принятия упомянутой нормы. "Но после ее вступления в силу они потеряли возможность баллотироваться в течение 10-15 лет после снятия или погашения судимости по тяжким, особо тяжким преступлениям. У нас — не буду называть фамилии — есть такие очень известные личности в регионах, которые лишились этого права", — добавила Памфилова.
Ранее о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году заявляли бизнесмен Сергей Полонский и Алексей Навальный. Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.
По мнению некоторых юристов, обвинительный приговор не помешает Полонскому баллотироваться в президенты РФ, так как лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. В ЦИК сообщили, что решат регистрировать ли бизнесмена в качестве кандидата только после получения всех документов и после официального старта избирательной кампании.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.