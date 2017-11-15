В РФ за 3,5 года около 250 кандидатов не пустили на выборы из-за судимости

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 250 кандидатов в России за прошедшие 3,5 года не были допущены на выборы разного уровня из-за неистекшего с момента снятия или погашения судимости срока, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что в 2014 году были законодательно установлены сроки, по истечении которых ранее судимый гражданин может выдвигаться кандидатом на выборы — в этом законе была учтена соответствующая рекомендация Конституционного суда. Законодатель обязал кандидатов в заявлениях о согласии баллотироваться указывать сведения о судимостях и, если судимость снята или погашена, сведения о дате снятия или погашения судимости.

"За три с половиной года действия этой нормы закона от 2014 года около 250 кандидатов, указавших сведения о судимости, не были допущены на выборы разного уровня, так как на день голосования не прошло 10 (при тяжких) или 15 лет (при особо тяжких преступлениях) с момента снятия или погашения таких судимостей или имелись судебные решения по их экстремистской деятельности", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По её словам, среди этих кандидатов были представители всех парламентских и ряда крупных непарламентских партий.

"Ряд кандидатов, получивших отказ в регистрации в связи с отсутствием у них пассивного избирательного права, обжаловали отказы в своей регистрации в суды различных инстанций. И везде они получили отказ, то есть ни разу это решение не было подвергнуто ревизии или сомнению", — заявила глава ЦИК.

Она уточнила, что среди этих граждан были и кандидаты, которые неоднократно избирались на выборные должности до принятия упомянутой нормы. "Но после ее вступления в силу они потеряли возможность баллотироваться в течение 10-15 лет после снятия или погашения судимости по тяжким, особо тяжким преступлениям. У нас — не буду называть фамилии — есть такие очень известные личности в регионах, которые лишились этого права", — добавила Памфилова.

Ранее о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году заявляли бизнесмен Сергей Полонский и Алексей Навальный. Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Бывший девелопер Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности.

По мнению некоторых юристов, обвинительный приговор не помешает Полонскому баллотироваться в президенты РФ, так как лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. В ЦИК сообщили, что решат регистрировать ли бизнесмена в качестве кандидата только после получения всех документов и после официального старта избирательной кампании.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.