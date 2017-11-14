МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что его многолетнее проживание в Камбодже не помешает регистрации в качестве кандидата.

Полонский во вторник проводит первую официальную пресс-конференцию, посвященную президентским выборам.

"У меня есть официальное заключение адвокатов, которое написано и подписано… Не видим никаких препятствий", — заявил Полонский во вторник, комментируя норму Конституции, согласно которой кандидат в президенты должен постоянно проживать в России не менее 10 лет.

Полонский также добавил, что полная информация о заключении юристов будет представлена на следующей пресс-конференции бизнесмена, которая состоится через две недели.

Бизнесмен заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.