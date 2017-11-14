Полонский считает, что сможет найти общий язык с Трампом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, считает, что сможет найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом.

Полонский во вторник проводит первую официальную пресс-конференцию, посвященную выборам президента.

Отвечая на вопрос о Трампе, бизнесмен пояснил, что если он станет президентом, то будет разговаривать с лидером США "как предприниматель с предпринимателем, как строитель со строителем".

"У нас с ним очень много схожего, огромное количество вещей, начиная с того, что у нас есть общие архитекторы, общие конструкторы… Мы с ним разговариваем абсолютно на одном языке", — заявил Полонский.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Бизнесмен заявил о намерении претендовать на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.