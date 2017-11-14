Аксенов прокомментировал идею отменить указ 1954 года о передаче Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя идею отменить указ президиума Верховного совета СССР 1954 года о передаче региона Украинской ССР, заявил, что это интересно лишь с юридической, но не с практической точки зрения.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акт 1954 года. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне "забрали чью-то землю".

"С юридической точки зрения, наверное, да (инициировать вопрос отмены указа), а с точки зрения практики нам какая разница. Крым уже границы государственные в составе Российской Федерации имеет. Процесс завершен, и никаких изменений границ не будет", — сказал Аксенов журналистам.

Он заявил, что с Украиной "никакие юридические инструменты не действуют". "Что бы мы не прогнозировали, у них деньги на первом месте", — подчеркнул Аксенов.

Указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР". Издание указа часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.

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