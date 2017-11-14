Команда Собчак не нашла желающих возглавить штабы на Северном Кавказе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда телеведущей Ксении Собчак, намеренной баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, решила не открывать региональные штабы на Северном Кавказе, так как не смогла найти желающих стать их координаторами, сообщается на сайте телеведущей.

Как отмечается в сообщении, главная проблема, с которой команда Собчак столкнулись в данный момент, — это отсутствие заявок на позиции координатора штаба в республиках Северного Кавказа. "В Чечне, Ингушетии и Дагестане пока не нашлось ни одного человека, который готов возглавить штаб кандидата "Против всех". Также нет желающих и из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. При этом рядовые волонтеры из этих республик регистрируются и очень активно. В связи с этим команда Ксении Собчак приняла решение не искать координаторов штабов "Против всех" на Северном Кавказе", — говорится в сообщении опубликованном от имени руководителя сети региональных штабов телеведущей Тимура Валеева.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.