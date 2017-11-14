Аксенов назвал потепление отношений России с Турцией плюсом для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Восстановление российско-турецких отношений несет положительные последствия для крымского региона, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме.

"У нас запрета на работу с турецкими компаниями после встречи глав государств нет. Экономика определит сама, какие необходимо материалы доставлять, каким путем морским или воздушным. Для Крыма такое потепление отношений, решение нашего президента восстановить связи с Турцией, в любом случае в плюс будет", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, турецкий бизнес всегда активно работал в Крыму.

"Будем рады, если турецкие бизнесмены вновь примут решение реализовывать свои бизнес проекты здесь. Я помогать буду в любом случае", — подчеркнул Аксенов.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены".

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