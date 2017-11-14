Источник рассказал, когда Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Архивное фото

Обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент обратится с посланием Федеральному собранию после того, как Совет Федерации назначит выборы главы государства, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Накануне сенатор Алексей Александров сообщил, что, скорее всего, Совфед назначит выборы на заседании 15 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о дате ежегодного послания — и это будет сделано после принятия главой государства решения о сроках.

Президент ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, отражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ.

В 2016 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го.