Источник рассказал, когда Путин обратится с посланием Федеральному собранию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент обратится с посланием Федеральному собранию после того, как Совет Федерации назначит выборы главы государства, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о дате ежегодного послания — и это будет сделано после принятия главой государства решения о сроках.
Президент ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, отражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В 2016 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го.