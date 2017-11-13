Стало известно местонахождение Игоря Сечина

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин находится в резиденции президента Владимира Путина в Сочи, где проходят российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

Главу "Роснефти" ожидают на итоговом заявлении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В зале, где президенты встретятся с журналистами, на одном из стульев лежит табличка с его фамилией.

Сечина ранее в понедельник ожидали на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

В Сочи глава "Роснефти" мог принимать участие в переговорах лидеров России и Турции в расширенном составе. Беседа в этом формате была закрыта для журналистов.

Сечина сегодня ждали в суде по делу Улюкаева, а он в Сочи в резиденции президента на переговорах Путина и Эрдогана pic.twitter.com/eIQ4UMNCzn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2017

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