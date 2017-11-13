РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Касьянов предложил создать перед выборами оппозиционную коалицию

20:5913.11.2017
0210
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМихаил Касьянов. Архивное фотоМихаил Касьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов предложил основателю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому, телеведущей Ксении Собчак и блогеру Алексею Навальному встретиться и обсудить создание коалиции в преддверии президентских выборов-2018, чтобы "демократы шли вместе". Собчак уже заявила, что готова к такой встрече.

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Касьянов рассказал, что обсуждал с Собчак на встрече по предстоящим выборам

"ПАРНАС обращается к Алексею Навальному, Григорию Явлинскому и Ксении Собчак с настоятельным предложением собраться вместе в самое ближайшее время и договориться о совместном участии в президентских выборах", — цитирует пресс-служба партии заявление Касьянова. По мнению экс-премьера РФ, участие оппозиции в выборах может быть эффективным, только "если демократы идут вместе". "Сегодня это означает создание коалиции, в которую должны войти и Навальный, и Явлинский, и Собчак. Они обязаны договориться о совместной работе на предстоящих выборах", — сказал Касьянов, добавив, что ПАРНАС готов "войти в такую коалицию".

Официальный представитель Собчак Ксения Чудинова заявила РИА Новости, что телеведущая готова провести встречу. "Конечно же, мы готовы со всеми встречаться, это вообще самая важная часть нашей программы. Как, когда и во сколько это произойдёт, не знаю. Мы видим активное желание Касьянова сотрудничать с кампанией "Собчак против всех", оно понятно, но какие наши дальнейшие действия, мы ещё не обсуждали", — сообщила Чудинова РИА Новости.

Собеседница агентства добавила, что заявление Касьянова об объединении комментировать сложно. "Потому что мы не со всеми согласны, поэтому у нас и идёт бурное обсуждение того, что происходит… То, что встречаться надо, обсуждать надо, надо обязательно налаживать контакты, мы абсолютно в этом убеждены", — пояснила Чудинова.

Съезд партии ПАРНАС. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ПАРНАС выступил за консолидацию оппозиции на выборах президента России

Ранее представительница Собчак сообщала РИА Новости, что телеведущая провела встречу с Касьяновым; лидер ПАРНАСа пояснил агентству, что в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия на грядущих выборах. Касьянов говорил, что его партия выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Явлинского и Навального, который, как отмечал ЦИК, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Журналистка Ксения Чудинова и телеведущая Ксения Собчак на митинге За образование и науку на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Холодный прием: Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена