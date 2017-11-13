Касьянов предложил создать перед выборами оппозиционную коалицию

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов предложил основателю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому, телеведущей Ксении Собчак и блогеру Алексею Навальному встретиться и обсудить создание коалиции в преддверии президентских выборов-2018, чтобы "демократы шли вместе". Собчак уже заявила, что готова к такой встрече.

"ПАРНАС обращается к Алексею Навальному, Григорию Явлинскому и Ксении Собчак с настоятельным предложением собраться вместе в самое ближайшее время и договориться о совместном участии в президентских выборах", — цитирует пресс-служба партии заявление Касьянова. По мнению экс-премьера РФ, участие оппозиции в выборах может быть эффективным, только "если демократы идут вместе". "Сегодня это означает создание коалиции, в которую должны войти и Навальный, и Явлинский, и Собчак. Они обязаны договориться о совместной работе на предстоящих выборах", — сказал Касьянов, добавив, что ПАРНАС готов "войти в такую коалицию".

Официальный представитель Собчак Ксения Чудинова заявила РИА Новости, что телеведущая готова провести встречу. "Конечно же, мы готовы со всеми встречаться, это вообще самая важная часть нашей программы. Как, когда и во сколько это произойдёт, не знаю. Мы видим активное желание Касьянова сотрудничать с кампанией "Собчак против всех", оно понятно, но какие наши дальнейшие действия, мы ещё не обсуждали", — сообщила Чудинова РИА Новости.

Собеседница агентства добавила, что заявление Касьянова об объединении комментировать сложно. "Потому что мы не со всеми согласны, поэтому у нас и идёт бурное обсуждение того, что происходит… То, что встречаться надо, обсуждать надо, надо обязательно налаживать контакты, мы абсолютно в этом убеждены", — пояснила Чудинова.

Ранее представительница Собчак сообщала РИА Новости, что телеведущая провела встречу с Касьяновым; лидер ПАРНАСа пояснил агентству, что в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия на грядущих выборах. Касьянов говорил, что его партия выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Явлинского и Навального, который, как отмечал ЦИК, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.