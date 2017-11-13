Совфед может назначить выборы президента России на заседании 15 декабря

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации назначит выборы президента РФ, скорее всего, на заседании, которое пройдет 15 декабря, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров.

"Скорее всего, это произойдёт на заседании 15 декабря. В этот день мы планируем решить вопрос с назначением выборов президента", — сказал сенатор.

Согласно конституции, назначение президентских выборов находится в числе полномочий Совфеда. По действующему законодательству, назначить выборы президента Совфед должен в промежуток с 7 по 17 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре