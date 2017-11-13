Адвокат Полонского просит ЦИК озвучить позицию по его участию в выборах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат бизнесмена Сергея Полонского Роман Котельников направил председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой запрос с просьбой озвучить официальную позицию по поводу участия бизнесмена в президентских выборах, написал Полонский в своем микроблоге в Twitter.

Ранее замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев сказал РИА Новости, что комиссия решит, регистрировать ли Полонского кандидатом на пост президента России, после получения всех документов и официального объявления о старте избирательной кампании. Адвокат Полонского Котельников говорил РИА Новости, что бизнесмен имеет право участвовать в выборах президента, поскольку ему была инкриминирована уголовная статья средней тяжести, при этом он был освобожден от уголовного наказания.

"Прошу вас сообщить официальную позицию ЦИК РФ в отношении допуска до участия в выборах президента РФ в 2018 году С.Ю. Полонского", — говорится в тексте запроса, который Полонский опубликовал в своем Twitter.

В запросе адвоката отмечается, что "юридические препятствия баллотироваться на пост президента РФ у Полонского С.Ю. отсутствуют".

Мосгорсуд в среду подтвердил законность освобождения Полонского от наказания за мошенничество в рамках амнистии. После этого бизнесмен заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.