Путин объявил о восстановлении отношений с Турцией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме, заявил президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Президент добавил, что с Турцией ведется работа практически во всех направлениях, в том числе в урегулировании сирийского кризиса.
Путин поблагодарил Эрдогана за визит. "Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета", — сказал он.
После общения в узком составе у президентов запланировано расширенное заседание. Затем главы государств, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Самолет участвовал в антитеррористической операции. Пилота, который успел катапультироваться, убили боевики, обстрелявшие его с земли. После этого Москва ввела в отношении Анкары санкции, предполагающие, например, запрет на чартерные перевозки.
В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент. Тогда Россия стала снимать ограничения, и начался процесс нормализации торгово-экономических связей.