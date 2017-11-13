Путин объявил о восстановлении отношений с Турцией

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме, заявил президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам российского лидера, за первые восемь-девять месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на треть после падения в 2016-м.

Президент добавил, что с Турцией ведется работа практически во всех направлениях, в том числе в урегулировании сирийского кризиса.

Путин поблагодарил Эрдогана за визит. "Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета", — сказал он.

После общения в узком составе у президентов запланировано расширенное заседание. Затем главы государств, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

Путин прибыл в Сочи на один день специально ради переговоров с Эрдоганом.

Кризис в отношениях двух стран возник после того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Самолет участвовал в антитеррористической операции. Пилота, который успел катапультироваться, убили боевики, обстрелявшие его с земли. После этого Москва ввела в отношении Анкары санкции, предполагающие, например, запрет на чартерные перевозки.

В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент. Тогда Россия стала снимать ограничения, и начался процесс нормализации торгово-экономических связей.