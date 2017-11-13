Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре, заявили в Кремле

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Точной даты большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока нет, но она состоится в декабре, ближе к концу года, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники написало, что ежегодное итоговое общение президента со СМИ может пройти 14 декабря. По данным издания, эта дата на сегодняшний день является основной.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

Что такое большая пресс-конференция

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. В них участвуют российские федеральные и региональные журналисты, а также представители иностранных СМИ. За время пребывания Путина на посту пресс-конференция не проводилась только в 2005 году.

Эти мероприятия отличаются большой продолжительностью — рекордной стала пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. Значительная часть вопросов обычно посвящена внутрироссийской повестке и международной проблематике.

Также журналистов интересует личная жизнь главы государства. В частности, президента спрашивали о его детях, планах на отпуск, а также о том, знает ли он своего двойника. Иногда Путину задают нестандартные вопросы, например, в 2012 году у него поинтересовались, когда наступит конец света.

Вопросы 2016 года



В прошлом году пресс-конференция прошла 23 декабря в Центре международной торговли. Общение с журналистами продлилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов.

Его спрашивали об экономической ситуации в стране, тенденциях и прогнозах, положении в сельском хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе. Журналистов интересовала приватизация госкомпаний, в частности "Роснефти", и дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Кроме того, прозвучали вопросы о досрочных выборах, допинговых скандалах, отношениях с США и Турцией, ситуации в Сирии и на Украине.

Как отметили эксперты, президент не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их.

Прямой эфир пресс-конференции вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24". По данным исследовательской компании Mediascope (ранее TNS Россия) аудитория по всем трем каналам составил 6,6 миллиона человек. Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше 4 лет) составила 49,3%, рейтинг (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) — 9,8%.

Также мероприятие транслировали радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".