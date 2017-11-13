МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за изменение партийной системы в РФ и создание нескольких, а, возможно, и всего двух "равновеликих" партий.

"Что у нас должно быть в основе? Надо, видимо, перейти к трехпартийной системе или к четырех, чтобы было четко понятно. А, может быть, даже к двух, но отойти от полуторной, как сегодня, чтобы были равновеликие две-три партии, которые в 2021 году неизвестно, кто победит, кто получит большинство", — сказал Жириновский в ходе своей лекции студентам социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в понедельник.

Политик считает, что изменения в партийной системе позволят поменять и ход следующих после 2018 года президентских выборов — на них, "возможно, будет уже два равноценных кандидата". "Мы будем не знать, как в Америке, до утра или позднего вечера, кто стал президентом. Мы придем к этому, просто с опозданием", — пояснил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.