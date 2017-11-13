Президент не обязан ежегодно обращаться с посланием, заявил сенатор

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конституция не обязывает президента РФ ежегодно обращаться с посланием к Федеральному собранию, такое послание — право главы государства, а не его обязанность, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

"Согласно Конституции, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это не дословная, буквальная его обязанность обращаться с посланием ежегодно. Послания — право главы государства, а не обязанность", — сказал сенатор РИА Новости, отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству вариант переноса ежегодного послания на февраль следующего года, как об этом сообщают СМИ.

По словам Александрова, с посланиями Федеральному собранию, согласно действующему законодательству, может обращаться и Конституционный суд, однако он ни разу этого не делал, хотя, по мнению сенатора, это неправильно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит о дате ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, это будет сделано после того, как глава государства примет решение о сроках его оглашения.

Глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции, на оглашении послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.