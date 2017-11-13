МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Точной даты большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пока нет, но она состоится в декабре, ближе к концу года, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники написало, что ежегодная пресс-конференция президента может состояться 14 декабря, отметив, что эта дата на сегодняшний день является основной.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

При этом он уточнил, что пока даты конференции нет. "Да (даты нет)", — сказал пресс-секретарь президента.