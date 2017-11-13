МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Гроссмейстер Сергей Карякин и хоккеист Евгений Малкин сообщили, что поддерживают инициативу хоккеиста Александра Овечкина о создании "Команды Путина" и присоединяются к этому движению.
"Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде!" — написал Карякин в Twitter.
Накануне хоккеист Евгений Малкин также сообщил в Instagram о вступлении в Putin Team.
В Кремле уже приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что пока не знают, в какой форме она будет реализована.