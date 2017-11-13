Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Гроссмейстер Сергей Карякин и хоккеист Евгений Малкин сообщили, что поддерживают инициативу хоккеиста Александра Овечкина о создании "Команды Путина" и присоединяются к этому движению.

"Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде!" — написал Карякин в Twitter.

Накануне хоккеист Евгений Малкин также сообщил в Instagram о вступлении в Putin Team.

Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, на минувшей неделе объявил, что создает общественное движение Putin Team. Он подчеркнул, что целью проекта будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле уже приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что пока не знают, в какой форме она будет реализована.