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Политика

Не проявили гибкости: Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа

00:4213.11.2017
(обновлено: 00:47 13.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему не состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС, проходившего во Вьетнаме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Как рассказал Песков, США пытались согласовать отдельную двустороннюю встречу двух лидеров, однако американская сторона предложила время и место, которые, по словам пресс-секретаря президента России, устраивали только их.

"Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам", — сказал Песков.

Он также отметил, что обычно стороны предлагают друг другу сразу несколько вариантов для согласования перегруженных графиков глав государств, однако на этот раз США не предложили никаких альтернатив.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что американские представители не только назначили встречу на единственное устраивающее их время, но также хотели провести переговоры в арендованном американской стороной помещении. Как отметил Песков, "существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон". Он также напомнил, что встреча Путина и Трампа в Гамбурге проходила на территории, предложенной американской стороной, и по дипломатической очередности на этот раз должны были состояться в месте, предложенном Россией.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
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Песков подчеркнул, что встреча не состоялась в связи с тем, что американские коллеги не проявили гибкости и не представили альтернатив.

Показатель кризиса

Президент России Владимир Путин также прокомментировал срыв полноценной встречи с Дональдом Трампом. По мнению российского лидера, переговоры не состоялись из-за продолжающегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса" — заявил российский президент.

При этом Путин рассказал о намерении Москвы "перевернуть страницу" и идти вперед в развитии двусторонних отношений. Президент России отметил, что страна готова к сотрудничеству с США и совместно решать вопросы, которые затрагивают народы обеих держав.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Архивное фото

"Последует кара"

Российский лидер также в шутку пообещал "наказать" свою команду за несостоявшуюся встречу.

Однако Владимир Путин сообщил, что "ничего страшного не произошло". Кроме того, он отметил, что и ему, и Трампу удалось обсудить все вопросы, которые им хотелось, а также Путин добавил, что ему и американскому президенту следует найти возможность пообщаться по всему комплексу двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В свою очередь в Кремле прокомментировали шутку российского лидера о наказании протокольной службы за то, что не было встречи с его американским коллегой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что "последует кара".

Реакция в России

Российские политики отреагировали на несостоявшиеся отдельные переговоры Путина и Трампа.

Так, сенатор Алексей Пушков также обвинил американскую сторону в срыве встречи.

"В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Также в Совфеде посчитали "плохим знаком" отказ американской стороны от полноценной встречи президентов России и США. Это говорит о продолжении политики Вашингтона, направленной на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях. Такую позицию выразил сенатор Франц Клинцевич.

"Если полноценная встреча президентов двух стран на полях саммита АТЭС действительно не состоится, то это с почти 100-процентной вероятностью будет означать, что бездумная политика США по нагнетанию напряженности там, где это только возможно, продолжится. В любом случае отказ американской стороны от полноценной встречи на высшем уровне — это плохой знак", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Также сенатор назвал "несерьезными" заявления о плотном графике Трампа. Клинцевич считает, что альтернативы ухудшению российско-американских отношений нет, или главе Белого Дома нечего предложить по поводу Сирии, Украины или КНДР, а так же вопросов безопасности в Европе.

"А скорее всего — и то, и другое", — заявил сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, считает, что отсутствие двусторонней встречи лидеров России и США во Вьетнаме вызывает сожаление. Он также возложил ответственность на американскую сторону, которая, по его мнению, не проявила гибкости.

Косачев также предположил, что встреча Путина и Трампа не состоялась в связи с отсутствием у американского лидера стратегии действий по отношению к России и политической самостоятельности в отношениях с Конгрессом.

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