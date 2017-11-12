"Последует кара": Песков ответил на шутку Путина о срыве встречи с Трампом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за отсутствие встречи с главой США Дональдом Трампом. "Конечно, последует кара", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков и формальностей протокола, которые не удалось преодолеть. Президент России в шутку пообещал наказать за это свою команду.

При этом Путин отметил, что "ничего страшного не произошло". "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — сказал российский лидер, добавив, что ему и главе Белого дома нужно будет найти возможность пообщаться по всему комплексу двусторонних отношений.

Пообщались "на ногах"

Во второй день саммита АТЭС общение президентов России и США ограничилось активной беседой "на ногах", пока лидеры шли к месту фотографирования участников саммита. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и стояли вместе.

Днем ранее Путин и Трамп также виделись на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего посетили ужин, где сидели рядом, однако друг с другом так и не поговорили.

Совместные усилия

Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам общения одобрили совместное заявление по Сирии, которое российский президент считает важным, так как оно подчеркивает некоторые принципиальные вещи.

"Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками". — сказал Путин.

Эта тема важная и для России, которая давно борется с этой проблемой, и для всего мира, добавил президент России. Он подчеркнул, что война с терроризмом будет продолжена совместными усилиями двух стран.

Кроме того, Путин назвал важным подтверждение в заявлении территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент отметил, что работа по уничтожению террористов в Сирии подходит к завершению, и сейчас главной задачей является закрепление договоренностей по зонам деэскалации и режиму прекращения огня, а также создание условий для начала политического процесса.