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Политика

"Последует кара": Песков ответил на шутку Путина о срыве встречи с Трампом

02:4312.11.2017
(обновлено: 02:47 12.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДмитрий Песков во время пресс-подхода президента РФ Владимира Путина на форуме АТЭС. 11 ноября 2017Дмитрий Песков во время пресс-подхода президента РФ Владимира Путина на форуме АТЭС. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за отсутствие встречи с главой США Дональдом Трампом. "Конечно, последует кара", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин оценил общение с Трампом на АТЭС

Ранее Владимир Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков и формальностей протокола, которые не удалось преодолеть. Президент России в шутку пообещал наказать за это свою команду.

При этом Путин отметил, что "ничего страшного не произошло". "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — сказал российский лидер, добавив, что ему и главе Белого дома нужно будет найти возможность пообщаться по всему комплексу двусторонних отношений.

Пообщались "на ногах"

Во второй день саммита АТЭС общение президентов России и США ограничилось активной беседой "на ногах", пока лидеры шли к месту фотографирования участников саммита. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и стояли вместе.

Днем ранее Путин и Трамп также виделись на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего посетили ужин, где сидели рядом, однако друг с другом так и не поговорили.

Совместные усилия

Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам общения одобрили совместное заявление по Сирии, которое российский президент считает важным, так как оно подчеркивает некоторые принципиальные вещи.

Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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До полного разгрома: Путин и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ*

"Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками". — сказал Путин.

Эта тема важная и для России, которая давно борется с этой проблемой, и для всего мира, добавил президент России. Он подчеркнул, что война с терроризмом будет продолжена совместными усилиями двух стран.

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич прокомментировал отказ США от встречи Трампа и Путина на АТЭС
Кроме того, Путин назвал важным подтверждение в заявлении территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент отметил, что работа по уничтожению террористов в Сирии подходит к завершению, и сейчас главной задачей является закрепление договоренностей по зонам деэскалации и режиму прекращения огня, а также создание условий для начала политического процесса.

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