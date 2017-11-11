Полноформатной встречи Путина и Трампа не получилось, заявил Песков

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все-таки эта ситуация компенсировалась, то есть отсутствие полноформатной двусторонки компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС. Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали", — сказал Песков журналистам.