Песков прокомментировал информацию о письме КНДР о возможном ударе по США

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что северокорейская делегация в октябре передала российской стороне письмо, в котором заявлялось о готовности КНДР нанести ядерный удар по США.

"Мне об этом ничего неизвестно", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что делегация КНДР в Межпарламентском союзе передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорилось о готовности Пхеньяна к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

Сама Матвиенко в октябре после встречи с северокорейской делегацией заявила, что представители Пхеньяна передали "оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН".

По словам источника, содержание письма довели до сведения американской стороны, после чего та изменила свою позицию по Северной Корее.