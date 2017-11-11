РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Эксперты считают, что Путин объявит об участии в выборах в декабре

17:4811.11.2017
0420
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, что президент России Владимир Путин, по их мнению, может объявить о своем намерении участвовать в очередных президентских выборах в 2018 году до середины декабря, и исключили возможность предновогоднего заявления.

В субботу Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. По его словам, он будет готов поговорить на эту тему, когда "время придет".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", бизнесмен Сергей Полонский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Не под елку

Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Путин ответил на вопрос о выдвижении на новый президентский срок
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что Путин сообщит о своем намерении выдвигаться на пост президента России в декабре, но исключил возможность предновогоднего заявления.

"Как раз ближе к тем срокам, которые определены законодательством для начала избирательной кампании. В любом случае очевидно стремление Кремля провести короткую кампанию и не начинать ее раньше времени… Вряд ли это будет "под елку" — заявление. Логично ожидать того, что это заявление будет сделано в такой активный период для того, чтобы было время его обсудить, обеспечить какую-то качественную информационную волну", — отметил Ремизов.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов выразил мнение, что президент России может заявить о своем желании переизбираться в ближайшие недели, но определенно до середины декабря.

"Понятно, что это будет до середины декабря. Потому что объявлять под Новый год будет достаточно сложно, потому что, во-первых, декабрь очень насыщен, я напоминаю. У первого лица будет и бюджетное послание, и традиционная итоговая пресс-конференция, и, вероятно, общественные мероприятия. Все это достаточно интенсивно. Какая дата снизу? Вопрос очень открытый… Может быть, даже раньше декабря, в ближайшие недели три-четыре он это сделает", — предположил Абзалов.

При этом он отметил, что с точки зрения политтехнологии, решение отложить такое заявление позволяет сохранить интригу. "С аппаратной точки зрения, отсрочить объявление как можно дальше — это сохранить аппаратный монолит, не позволить активизироваться внутренним политическим противоречиям", — рассказал эксперт.

Абзалов добавил, что в позднем заявлении есть и информационный смысл. "Основному кандидату с учетом того, что он значительно сильнее по электоральному весу, объявляться раньше — это становиться точкой для информационных атак, это было бы достаточно рискованно", — считает политолог.

Самовыдвиженец

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили вероятность победы Путина в случае выдвижения на выборах
Абзалов также обратил внимание на возможное участие Путина в качестве самовыдвиженца в выборах в 2018 году. "Ходят слухи о том, что первое лицо может пойти самовыдвиженцем", — подчеркнул политолог.

По словам президента Института национальной стратегии Ремизова, в вопросе, каким образом Путин будет выдвигать свою кандидатуру, сохраняется интрига. "Как она будет решена, трудно сказать. Мне кажется, весьма высока вероятность того, что объявит (о намерении баллотироваться — ред.) в качестве самовыдвиженца, потому что в качестве президента он с самого начала дорожил своим надпартийным статусом", — отметил эксперт.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Время придет, поговорим - Путин о новом президентском сроке
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена