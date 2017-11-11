Эксперты считают, что Путин объявит об участии в выборах в декабре

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, что президент России Владимир Путин, по их мнению, может объявить о своем намерении участвовать в очередных президентских выборах в 2018 году до середины декабря, и исключили возможность предновогоднего заявления.

В субботу Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. По его словам, он будет готов поговорить на эту тему, когда "время придет".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", бизнесмен Сергей Полонский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Не под елку

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что Путин сообщит о своем намерении выдвигаться на пост президента России в декабре, но исключил возможность предновогоднего заявления.

"Как раз ближе к тем срокам, которые определены законодательством для начала избирательной кампании. В любом случае очевидно стремление Кремля провести короткую кампанию и не начинать ее раньше времени… Вряд ли это будет "под елку" — заявление. Логично ожидать того, что это заявление будет сделано в такой активный период для того, чтобы было время его обсудить, обеспечить какую-то качественную информационную волну", — отметил Ремизов.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов выразил мнение, что президент России может заявить о своем желании переизбираться в ближайшие недели, но определенно до середины декабря.

"Понятно, что это будет до середины декабря. Потому что объявлять под Новый год будет достаточно сложно, потому что, во-первых, декабрь очень насыщен, я напоминаю. У первого лица будет и бюджетное послание, и традиционная итоговая пресс-конференция, и, вероятно, общественные мероприятия. Все это достаточно интенсивно. Какая дата снизу? Вопрос очень открытый… Может быть, даже раньше декабря, в ближайшие недели три-четыре он это сделает", — предположил Абзалов.

При этом он отметил, что с точки зрения политтехнологии, решение отложить такое заявление позволяет сохранить интригу. "С аппаратной точки зрения, отсрочить объявление как можно дальше — это сохранить аппаратный монолит, не позволить активизироваться внутренним политическим противоречиям", — рассказал эксперт.

Абзалов добавил, что в позднем заявлении есть и информационный смысл. "Основному кандидату с учетом того, что он значительно сильнее по электоральному весу, объявляться раньше — это становиться точкой для информационных атак, это было бы достаточно рискованно", — считает политолог.

Самовыдвиженец

Абзалов также обратил внимание на возможное участие Путина в качестве самовыдвиженца в выборах в 2018 году. "Ходят слухи о том, что первое лицо может пойти самовыдвиженцем", — подчеркнул политолог.

По словам президента Института национальной стратегии Ремизова, в вопросе, каким образом Путин будет выдвигать свою кандидатуру, сохраняется интрига. "Как она будет решена, трудно сказать. Мне кажется, весьма высока вероятность того, что объявит (о намерении баллотироваться — ред.) в качестве самовыдвиженца, потому что в качестве президента он с самого начала дорожил своим надпартийным статусом", — отметил эксперт.