Полонский разрабатывает систему голосования на базе блокчейна

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский заявил, что его команда занимается разработкой системы голосования на базе технологии блокчейн.

"Мы сейчас прорабатываем проект – создание системы голосования на базе блокчейна… Более того, мы уже планируем, что в 2018 году параллельно с выборами, которые идут в доморощенном виде, где надо прийти и заполнить, мы запустим систему, где каждый человек сможет абсолютно автономно через систему блокчейн, через интернет, проголосовать, и этот голос будет верифицирован", — заявил бизнесмен в интервью радио "Говорит Москва".

В среду Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.