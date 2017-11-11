Песков прокомментировал слова Трампа о возможной встрече с Путиным по КНДР

ДАНАНГ, 11 ноя – РИА Новости. В Кремле считают, что разговор президентов РФ и США по КНДР, о возможности которого заявлял Дональд Трамп, был бы в интересах всех сторон.

"Президент (Владимир Путин) сегодня говорил о необходимости сотрудничества, такое общение будет в интересах всех", — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи и отношении к этому Москвы.

Ранее в субботу американский лидер заявил, находясь во Вьетнаме, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.