Путин призвал США уточнить, в чем именно нарушается договор РСМД

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что со стороны США есть упреки в сторону РФ о якобы нарушении договора РСМД, но нужно показать, где именно эти нарушения происходят.

"Другая проблема — ракеты малой и средней дальности. Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем трайдент — это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение", — сказал Путин журналистам.

Он также заявил, что по СНВ-3 есть вопросы, требующие обсуждения с США.

"У нас заключен договор по сокращению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. Когда заключался этот договор, я не был президентом России, и президент Трамп не принимал участие в подготовке этого документа. Но он существует. Там есть вопросы, которые требуют обсуждения", — добавил Путин.