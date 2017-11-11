Путин назвал Трампа воспитанным и комфортным в общении человеком

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встреч ведет себя в высшей степени доброжелательно и корректно, он воспитанный и комфортный для совместной работы.

"Не знаю про привычки, мы мало знакомы. Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно", — сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, сталкивался ли он со знаменитым рукопожатием Трампа.

"Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы", — добавил российский президент.

Говоря о встречах с лидерами других стран, в том числе Японии, Филиппин и Вьетнама, Путин отметил, что переговоры будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества.

"С каждым есть своя специфика. Это было очень полезно, и уверен, будет иметь значение для практической работы с этими партнерами", — добавил Путин.