ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Атака на российские СМИ в США – это, без сомнения, атака на свободу слова, США фактически пошли по пути закрытия российских СМИ в стране, ответ РФ будет зеркальным, заявил в субботу журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединённых Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они "записные демократы", номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

"Мы разочарованы, как в таких случаях говорят, но, разумеется, по-другому быть не может, и то, что сейчас обсуждается в Государственной Думе — я вчера это видел — может быть слишком резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жёсткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем какой-то сформулировать, и будет зеркальным", — сказал Путин.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что никаких подтверждений вмешательства наших СМИ в ход избирательной кампании нет и быть не может. Последние расследования, в Конгрессе, по-моему, или в Сенате, показали, что там доля рекламы была ноль целых, какие-то сотые процента, влияние на аудиторию измеряется в каких-то тоже десятых или сотых долях процента. То есть это просто несопоставимо. Сто тысяч там, по-моему, было реклама, а другие СМИ — американские — там миллионами размещают рекламу. Несопоставимо просто. Нет: и это показалось опасным, трактуется как какое-то вмешательство", — отметил президент РФ.

"Средства массовой информации высказывают точку зрения. Дают информацию трактуют и высказывают свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создания условий невозможности осуществления прямой профессиональной деятельности, а путем предоставления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет: пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным", — заключил Путин.