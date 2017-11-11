Путин оценил общение с Трампом на АТЭС

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС, но, по его словам, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

Путин объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись, — это связано и с графиками лидеров, и формальностями протокола.

"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — сказал Путин.

"Нам, безусловно, все-таки нужно будет найти возможность, и нашим командам, и на уровне президентов, сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений", — сказал российский президент.

Отношения все еще в кризисе

"У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас сегодня практически на нуле", — продолжил Путин.

То, что отдельная встреча не состоялась, по его словам, говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из кризиса.

"Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи", — подчеркнул он.

По его словам, нынешний объем товарооборота несерьезен для обеих стран. "Было всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Для таких стран, как США и Россия, это почти ноль", — заявил Путин.

Он отметил, что в ходе беседы им удалось все же обсудить и повестку саммита. "Говорили о том, как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей", — пояснил президент.

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О Сирии

По словам президента России, работа "на полях" АТЭС была полезной и успешной, потому что России и США удалось согласовать заявление по Сирии.

"Считаю его важным, потому что он подчеркивает некоторые абсолютно принципиальные вещи. Во-первых, продолжение борьбы с терроризмом, это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанных с террористическими выходками. Это важно для нас, страны, которая давно сталкивается с этой проблемой, и это важно для всего международного сообщества", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что борьба с терроризмом будет продолжена, причем совместными усилиями.

При этом, отметил глава государства, боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается, и сейчас самое главное — закрепить договоренности по зонам деэскалации и режим прекращения огня, создать условия для начала политического процесса.

"На это направлено в том числе наше совместное российско-американское заявление. Думаю, что это будет существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы", — сказал он.

Также Путин назвал чрезвычайно важным то, что в заявлении подтверждается территориальная целостность и суверенитет Сирии.

О давлении на российские СМИ в США

Ситуацию с российскими СМИ в США, прежде всего с телеканалом RT, Путин назвал атакой на свободу слова.

"Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединенных Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они "записные демократы", номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения", — сказал он.

При этом он обратил внимание, что никаких доказательств того, что российские СМИ вмешивались в избирательную кампанию в США нет. "Последние расследования, в Конгрессе, по-моему, или в Сенате, показали, что там доля рекламы была ноль целых, какие-то сотые процента, влияние на аудиторию измеряется в каких-то тоже десятых или сотых долях процента. То есть это просто несопоставимо. Сто тысяч там, по-моему, было реклама, а другие СМИ — американские — там миллионами размещают рекламу. Несопоставимо просто. Нет: и это показалось опасным, трактуется как какое-то вмешательство", — сказал президент.

По его словам, со средствами массовой информации можно спорить, но не закрывая их и не создавая условий, в которых они не могут работать, а доводя до аудитории свою точку зрения.

"Нет: пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным", — заявил Путин.