Косачев объяснил, почему не состоялись переговоры Путина и Трампа на АТЭС

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причина того, что полномасштабная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС не состоялась, кроется в отсутствии у Трампа стратегии действий по отношению к России и политической самостоятельности в отношениях с Конгрессом, убежден глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. В ходе общения было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

"Причина того, что такая встреча не состоялась, в моем понимании — в отсутствии у Дональда Трампа окончательной стратегии действий в отношении России, когда любой его ход создаст для него дополнительные проблемы в США", — заявил Косачев РИА Новости.

Он пояснил, что говорить на тему вмешательства России в выборы в США "двум людям, которые понимают, что это не так, бессмысленно".

"А конструктивное содержание разговора создало бы для Трампа проблемы уже в своей стране, его бы обвинили в том, что он действует по указке Путина", — сказал Косачев.