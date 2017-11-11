Депутат посоветовал Киеву проинспектировать Луну вместо Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал украинским властям проинспектировать Луну и призвал прекратить спекулировать на российском статусе Крыма.

Ранее Генеральный штаб ВС Украины, сообщил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждают в Генштабе, включено посещение территории Крыма.

"Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, а все спекуляции на этот счет должны быть прекращены окончательно.

"Они (американские военные инспекторы – ред.) могут посетить Крым только в качестве туристов, не более того. Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено. Это территория Российской Федерации и визит возможен только в рамочных соглашениях с российской стороной", — сказал депутат.

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