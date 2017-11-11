В Крыму идею Киева о визите инспекторов из США назвали "больной фантазией"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Сообщения о визите в Крым американских военных инспекторов — очередная больная фантазия украинских военных чиновников, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Так он прокомментировал сообщение украинского Генштаба о том, что 13 ноября на Украину приедут инспекторы из США, Дании и Канады, чтобы провести мониторинг военно-политической ситуации в центре и на юго-востоке страны. В программе визита, как утверждают в Генштабе, значится и посещение Крыма.

"Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех", — сказал Полонский РИА Новости.

По его словам, какие-либо иностранные военные инспекции могут посетить Крым только по приглашению России.

"Что касается визитов каких-либо иностранных армий на территорию республики Крым, то в Крыму может быть только одна армия – это армия Российской Федерации. Других армий, иначе как с дружескими визитами по приглашению российской стороны, в Крыму не было, нет и быть не может", — заключил вице-премьер.

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