Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования, передает в субботу корреспондент РИА Новости.

Оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС. Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием.