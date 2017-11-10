Половина россиян готовы голосовать за "Единую Россию", показал опрос

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Половина россиян (50%) готовы были бы отдать свои голоса за партию "Единая Россия" в том случае, если выборы в Госдуму состоялись бы в следующее воскресенье, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

За КПРФ и ЛДПР свои голоса готовы отдать по 9% респондентов. Еще 3% заявили, что поддержали бы партию "Справедливая Россия", 1% испортили бы бюллетень, 9% не пришли бы на выборы, 13% — затруднились ответить. При этом в поддержку партий "Яблоко", "Коммунисты России", ПАРНАС, Родина, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость высказались по 1% опрошенных.

Согласно данным опроса, число россиян, готовых поддержать ЕР, выросло на 1 процентный пункт по сравнению с исследованием, проведенным в сентябре 2017 года, тогда 49% россиян были готовы отдать свои голоса за эту партию. Количество поддерживающих ЛДПР снизилось на 1 процентный пункт, число приверженцев КПРФ осталось на прежнем уровне, поддержка СР снизилась на 1 процентный пункт. Испортить бюллетень в сентябре этого года намеревались 2% опрошенных, а не прийти на выборы — 9%, затруднялись ответить 13%.

По данным исследования, к началу ноября партии "Единая Россия" доверяют 61% россиян: 21% заявили о безусловном доверии, 40% сказали, что "скорее доверяют". Еще 14% сообщили, что "безусловно не доверяют" ЕР, а 14% — что "скорее не доверяют".

О росте доверия к партии заявили 17% участников опроса, о снижении — 18%, еще 65% затруднились ответить. В сентябре 2017 года также 17% опрошенных говорили о росте доверия к партии, 21% о снижении, 62% — затруднялись ответить.

При этом по состоянию на начало ноября 58% россиян положительно оценивают деятельность единороссов, 24% — отрицательно, 18% — затруднились ответить. В сентябре 2017 года 57% респондентов оценивали работу партии положительно, 25% — отрицательно и 17% — затруднялись ответить.

Опрос проведен 4–5 ноября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.