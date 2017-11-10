Трамп говорил, что хочет встретиться с Путиным, заявил Лавров

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал обращаться к американской стороне за разъяснениями заявлений из Вашингтона о том, что встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не будет.

"Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них", — сказал российский министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоится, сообщило агентство Блумберг.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления, но РФ продолжает работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание, но два президента "так или иначе пересекутся".