Касьянов рассказал, что обсуждал с Собчак на встрече по предстоящим выборам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов сообщил РИА Новости, что в ходе встречи с телеведущей Ксенией Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, обсуждали вопросы взаимодействия на грядущих выборах.
72.5%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.8%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
Ранее официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак провела встречу с Касьяновым.
Ранее Касьянов сообщил, что ПАРНАС выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента России. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Григория Явлинского и Алексея Навального, который, как отмечал ЦИК РФ, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается.