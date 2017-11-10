Касьянов рассказал, что обсуждал с Собчак на встрече по предстоящим выборам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов сообщил РИА Новости, что в ходе встречи с телеведущей Ксенией Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, обсуждали вопросы взаимодействия на грядущих выборах.

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"Да, встреча была. Обсуждали вопросы взаимодействия на предстоящих выборах", — сказал Касьянов РИА Новости в пятницу.

Ранее официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак провела встречу с Касьяновым.

Ранее Касьянов сообщил, что ПАРНАС выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента России. В частности, он предложил включить в коалицию Собчак, Григория Явлинского и Алексея Навального, который, как отмечал ЦИК РФ, из-за судимости не имеет права выдвигаться на выборах-2018. Сам Касьянов баллотироваться не собирается.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.