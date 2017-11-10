Социологи выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Две трети или 68% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина, если выборы президента состоятся в следующее воскресенье, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Опрос проведен 4–5 ноября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Респонденты отвечали на вопрос о том, за кого бы из политиков они проголосовали, если в следующее воскресенье состоятся выборы президента России. По результатам исследования на начало ноября, 68% опрошенных россиян проголосуют за кандидатуру Владимира Путина, 7% готовы отдать свой голос председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% респондентов — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, по 1% участников опроса готовы проголосовать за основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского и телеведущую Ксению Собчак.

Также 2% опрошенных выбирали пункт "другой политик" и 1% респондентов пункт "испортил(а) бюллетень". При этом не пришли бы на выборы 8% респондентов, а затруднились ответить 7% опрошенных.

При этом по данным на 29 октября 2017 года, респонденты отвечали на соответствующий вопрос в следующем соотношении: свои голоса Путину были готовы отдать 69% избирателей, Жириновскому — 8%, Зюганову — 4%, Явлинскому — 1%, Собчак — 1%, пункт "другой политик" выбирали 1% респондентов, пункт "испортил(а) бюллетень" — 1%, 7% респондентов говорили, что не придут на выборы, и 8% затруднились ответить.

В ноябре 2016 года за Путина были готовы проголосовать 63% опрошенных, за Жириновского – 11%, Зюганова – 5%, "другого политика" — 1%, "испортил(а) бюллетень" 1%, не пошли бы на выборы 10%, затруднились ответить 8%. Данные по Явлинскому и Собчак за этот период отсутствуют.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.