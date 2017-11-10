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Политика

Бывшего депутата Госдумы Михаила Исаева избрали главой Саратова

12:3110.11.2017
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© Фото : предоставлено РусфондомМихаил Исаев. Архивное фотоМихаил Исаев. Архивное фото
© Фото : предоставлено Русфондом

САРАТОВ, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты саратовской городской думы на внеочередном заседании в пятницу избрали главой города экс-депутата Госдумы Михаила Исаева, который до этого исполнял полномочия саратовского градоначальника.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В результате тайного голосования за Исаева проголосовали 28 депутатов, за его единственного конкурента — главу администрации Фрунзенского района города Ивана Молчанова – свой голос отдал один парламентарий. Затем Исаев принес присягу.

"Вступая в должность главы муниципального образования "Город Саратов", клянусь соблюдать Конституцию РФ, законодательные акты РФ… законы Саратовской области, устав муниципального образования,… защищать интересы жителей муниципального образования "Город Саратов", добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы муниципального образования "Город Саратов", — произнес текст присяги Исаев.

Согласно уставу Саратова, глава города признается вступившим в должность с момента принесения им присяги.

Чиновник. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главу Саратова депутаты избрали по результатам конкурса, и он же возглавил администрацию города. Кандидатуру Исаева поддержала партия "Единая Россия", которая имеет 33 из 41 мандата в гордуме. Сам Исаев с 10 октября исполнял полномочия главы города. Эта должность стала вакантной, после того как 11 сентября в отставку подал Валерий Сараев в связи с проблемами в организации выборов губернатора и депутатов областной думы, состоявшихся 10 сентября.

Должность мэра Саратова с 2006 года разделили на должности главы города (председателя городской думы), выбираемого из числа депутатов, и главы администрации (сити-менеджера), назначаемого по результатам конкурса. С 2006 года главой города был Олег Грищенко, который 18 августа 2016 года сложил полномочия. После его отставки вступил в силу новый порядок избрания главы города, который теперь возглавляет городскую администрацию и выбирается депутатами по результатам конкурса. Первым по новому порядку был избран главой Сараев.

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