ФСБ разъяснила порядок пересечения госграницы между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ разъяснила порядок пересечения государственной границы между Россией и Белоруссией – пока окончательно не урегулирован режим въезда-выезда граждан третьих стран, они будут считаться нарушителями госграницы России.
"До окончательного урегулирования указанного вопроса пересечение российско-белорусской государственной границы всеми категориями граждан третьих стран, независимо от наличия разрешения на постоянное или временное проживание на территории России и Белоруссии, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении.
Пограничный контроль граждан России и Белоруссии, следующих этими рейсами, не осуществляется. Таким гражданам необходимо предъявить документ для въезда (выезда) на территории Российской Федерации, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом.
Все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и национальному законодательству РФ могут прибывать в Россию и убывать из нее через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений (международных полетов). Список этих пунктов пропуска приведен в перечне пунктов пропуска, утвержденном правительством РФ.