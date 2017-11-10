ФСБ разъяснила порядок пересечения госграницы между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ разъяснила порядок пересечения государственной границы между Россией и Белоруссией – пока окончательно не урегулирован режим въезда-выезда граждан третьих стран, они будут считаться нарушителями госграницы России.

Как отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ, граждане Белоруссии и России независимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать и выезжать на территорию обеих стран. В то же время, режим въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на их территориях до настоящего времени Россией и Белоруссией "в полной мере не согласован".

"До окончательного урегулирования указанного вопроса пересечение российско-белорусской государственной границы всеми категориями граждан третьих стран, независимо от наличия разрешения на постоянное или временное проживание на территории России и Белоруссии, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении.

Начиная с мая 2017 года, для граждан третьих стран стало возможным пересечение российско-белорусской государственной границы с использованием прямых рейсов воздушного транспорта между Белоруссией и Россией. Все авиарейсы, выполняемые между обеими странами, переведены в международные сектора российских аэропортов и в отношении воздушных судов, а также пассажиров, прибывающих из Белоруссии и убывающих в обратном направлении, осуществляется пограничный контроль, напоминает ФСБ.

Пограничный контроль граждан России и Белоруссии, следующих этими рейсами, не осуществляется. Таким гражданам необходимо предъявить документ для въезда (выезда) на территории Российской Федерации, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом.

Все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и национальному законодательству РФ могут прибывать в Россию и убывать из нее через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений (международных полетов). Список этих пунктов пропуска приведен в перечне пунктов пропуска, утвержденном правительством РФ.