Россия продолжает работать с США по встрече Путина и Трампа, заявил Песков

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Российская сторона продолжает "терпеливо работать" над организацией встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем. Но терпеливо продолжаем работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Оба президента в городе. Так или иначе пересекутся", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Это важно, но это не главное. Президент Путин находится на саммите АТЭС", — отметил он.