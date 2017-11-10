В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Протокольные службы продолжают обсуждение возможности полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"От наших американских коллег поступает противоречивая информация", — сказал он журналистам.

При этом он подчеркнул, что "так или иначе в кулуарах встреча состоится".

Сегодня представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальная встреча лидеров не состоится из-за плотного рабочего графика американского лидера.

Саммит АТЭС проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. У него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Темами для обсуждения назывались ситуация на Корейском полуострове, урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле. В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне".