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Политика

Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях

01:2410.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак. Архивное фотоТелеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Слова Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США относятся только к олигархату, заявила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Она отметила, что перевод был правильный, однако логика оказалась нарушенной.

Чудинова привела полное заявление Собчак: "Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?"

Собеседница агентства считает, что высказывание телеведущей нельзя считать антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — заключила Чудинова.

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN сказала, что поддерживает ограничительные меры, которые Вашингтон ввел против Москвы. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, поскольку "Крым — украинский".

"Разорвали на маленькие кусочки"

Слова Собчак прокомментировала главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Член Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски", — сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, в свою очередь, назвал высказывание Собчак "неимоверной глупостью". "Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления – пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы", – добавил он.

Главная задача Москвы

Ксения Собчак в октябре на своей первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской гонке заявила, что считает Крым украинским, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков (слева) на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — отметила Собчак.

При этом телеведущая заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но допускает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Ярослав Мудрый
"собчакпротиввсех"? Думаю, теперь все будут против Собчак. Ну, какой из нее президент? Смешно.
01:55
10.11.2017
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dubrovskiy
Сколько пиндосы заплатили"30 серебренников" столько и насрговорила
Собеседница агентства считает, что высказывание телеведущей нельзя считать антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — заключила Чудинова.
Простых эта груша не видит,так-же как и папаня.
01:53
10.11.2017
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Sanovich
Вот зачем они нам тычут эту Собчак. Лучше скажите когда наконец Россия перестанет быть богатой страной с нищим населением??? И куда вы деваете все деньги от 40 процентов мировых ресурсов???
01:40
10.11.2017
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dubrovskiy
Sanovich, 20 стащил папаня и наследница 20 хочет.
01:55
10.11.2017
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